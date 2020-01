Sokakta yaşanan değişim modaya yansıdı

2016 İlkbahar –Yaz koleksiyonlarının moda severlerle buluştuğu Berlin Fashion Week – Berlin Moda Haftası başladı. Almanya'nın başkentini, Milano ve Paris gibi modanın önemli merkezlerinden birine dönüştüren moda haftası, özellikle yeni tasarımların ve genç modacıların gözdesi. Türkiye'den tasarımcı Emre Erdemoğlu da Berlin için hazırladığı ve model Tülin Şahin’in tek kadın manken olarak katılacağı erkek giyim koleksiyonu ile moda haftasında yer alıyor.

‘Berlin, modaya yeni kapılar aralıyor'

Berlin'de tarihi Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen Mercedes Benz Fashion Week, bir hafta boyunca ünlü modacıları ve moda severleri bir araya getiriyor. Doğal, rahat ve sıra dışı tasarımların yankı bulduğu moda haftasında “PENGUIN” adını verdiği koleksiyonu ile yer alan genç tasarımcı Emre Erdemoğlu, koleksiyonunu Berlin'deki moda algısına göre kurguladığını anlatıyor:

"Benim için bir koleksiyonda renklerle gustoyu doğru kullanmak çok önemlidir. Burada da beni en çok heyecanlandıran aslında bu oldu. Çünkü Berlin koleksiyonu için tamamen kalıplarımın dışına çıktım. Ben daha çok İtalyan tarzını yansıtan bir adamım. Ve onun dışına çıkıp, her şeyi biraz daha rahat bir çizgiye taşıdım, neticede bir beden büyükmüş izlenimi veren, çok daha cool bir koleksiyon hazırladım."

‘Berlin, Londra- New York karışımında ilerliyor’

Erdemoğlu, Almanya'nın her şeyin düzgün ve dingin aktığı bir ülke izlenimi verdiğini ancak, Berlin'in bu kalıpların dışında kaldığını ifade ediyor. Genç modacı, Berlin'in dinamik ve değişken ruhunun modaya yeni kapılar araladığını söylüyor. Pek çok defilede Erdemoğlu'na eşlik eden ve erkek koleksiyonu içinde tek kadın manken olarak dikkat çeken model Tülin Şahin de, Berlin'in moda ve sanatta dikkat çeken bir metropole dönüştüğünü dile getiriyor.

"Berlin, son yıllarda birçok alanda atakta, sürekli geliştiğini görüyoruz. Londra, New York karışımında ilerliyor. Ama sadece moda anlamında değil; gastronomisi, kültür-sanatı, düzenlediği konserleri vs. Bu çerçevede moda haftası da çok öne çıkıyor " diyen Tülin Şahin sözlerini şöyle sürdürüyor: " Emre Erdemoğlu adına burada bir koleksiyon sergileniyor olması ve onun içinde yer almak son derce gurur verici. Çünkü Berlin aynı zamanda zorlu bir platform, çok iddialı ve çok iyi bir fashion week. Dolayısıyla Türkiye'yi yine en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Emre koleksiyonu ile ben de bir model olarak."

‘Sokaktaki değişim modada yaratıcılığı artırıyor'

Emre Erdemoğlu, Berlin Moda Haftası'na davet edilmekten memnuniyet duyduğunu belirtiyor. Erdemoğlu, gerek yaz gerek kış koleksiyonu için her yıl çok sayıda Türk modacının Berlin'e davet edilmesinin Türk modası adına sevindirici bir gelişme olduğunu söylüyor. Türk modasının bir dönüşüm yaşadığını ifade eden Erdemoğlu, bunun nedeninin toplumsal değişimde yattığını kaydediyor. Bu bağlamda Türkiye'de sokakta yaşanan değişimin modaya da yansıdığını savunan modacı, sanıldığı gibi modanın soyut çağrışımlardan değil, sokaktaki dinamizmden beslendiğini aktarıyor:

"Türkiye'de bu anlamda çok şeyin değiştiğini düşünüyorum. Bundan bir on- on beş yıl önce sokakta renkli pantolon giyecek adam bulamıyordunuz. Ama artık o kadar rahat ki insanlar, her şey unisex oldu. Bu durum bizi de çok heyecanlandırıyor; çünkü bu, bizim yarattım gücümüzü artırıyor, yelpazemizi genişletiyor. O yüzden Türk modası çok farklı, çok keyifli bir yere geldi açıkçası."

Erdemoğlu ayrıca, Berlin'de sergilenecek koleksiyonda Türk derisini tanıtmak için deri ağırlıklı detaylara yer verdiğinin de altını çiziyor.