Sokakta torununu beklerken, komşusunun eski kiracıları tarafından dövüldü (2)

KENDİLERİNE SALDIRILDIĞINI SÖYLEDİLER

İzmir\'in Bornova ilçesinde Ayşe Işık\'ı (48) dövdüğü öne sürülen R.S. ve B.A. adlı kadınlar, iddiayı reddetti. B.A., şunları söyledi:

\"Eski ev sahibim Melahat Hanım\'la, evde kalan beyaz eşyalarımı iade etmediği için sorun yaşadık. Ev sahibim, \'Elektrik-su borcu nedeniyle paranı veremeyeceğim\' dedi. Biz de eşyalarımızı almak için evine gittik. Kavga etmeye gitsek, iki kız gitmezdik. Elimizde ne kesici bir alet ne de herhangi bir şey vardı. Arkadaşım, ev sahibinden eşyalarımızı almak için evin anahtarını istedi. Sokağa çıkmadı. Eşyalarımızı istedik, vermediler. Polisi aradık. Ev sahibi, evinin 5\'inci katındaki balkondan alın size eşya diye, çamaşır suyu attı. Biz de binaya girdik. Yukarı çıkarken, bu kez apartman merdivenlerinden saksı attılar. Daire kapısını kapattılar, açmadılar, biz de aşağı indik. Sokaktan ayrılmak için aracımıza bindik. Geri manevra yaparken, Ayşe Işık aracın arkasında, sokak ortasında geçişimizi engelleyici şekilde durdu. Hareket etmemize izin vermedi. Bu arada bir plakaya baktı, bir telefonuna baktı. Bizim ve aracın resmini çekti. \'Neden çekiyorsun?\' dedim. \'Beni tanıyor musunuz, niye çekiyorsunuz, niye konuya dahil oluyorsunuz?\' dedim. Bu sırada bana bağırmaya başladı. Ev sahibi de balkondan bağırmaya başladı. Benim için \'telefonunu alın\' diye bağırdı. O sırada Ayşe Işık\'a \'çekme\' diye elimi kaldırdım. Kadının telefonu yere düştü, kırıldı. Telefonu düşünce saçımı çekti. Arkadaşım gördü, araçtan indi, yardıma koştu. Çevrede toplanan insanlar bizi ayırmadı. Bırakmasını istedim. Küfür ve hakaret etmedim. Arkadaşım bizi ayırmaya çalıştı. Bir türlü bırakmadı saçlarımı. Bir şekilde ayrıldı. Bu sırada kadının kocası ve kızı peşimden koştu. Ben araca binemedim, koştum, kaçarak karakola sığındım. Arkadaşım o sırada araca sığındı. Kadının kocası araca satırla zarar verdi. Polis, saldırıyı tutanakla tespit etti. Polis, kadının yakınlarını bir süre bizden uzaklaştıramadı. Sonra, polis araca binip, karakola kadar otomobili götürdü. Biz de şikayetçi olduk. 1 günlük darp raporu aldım. Halen olayın şokunu yaşıyoruz. Savcılıktan ve Kaymakamlıktan koruma talebinde bulunduk.\"

