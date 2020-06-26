Sokakta tezgâh açtı, takipçi satıyor!

Adana'da Yılmaz Fikriderin isimli bir girişimci, sokağa tezgâh açıp, sosyal medya platformlarında fenomen olmak isteyen kişiler için sanal takipçi, beğeni ve yorum satışı yapıyor.





Gazipaşa Bulvarı'nda arkadaşının iş yerinin önüne tabela koyan Yılmaz Fikriderin, çeşitli sosyal medya platformlarında fenomen olmak isteyen kişilere sokakta takipçi, beğeni ve kullanıcı yorumu satışı yapıyor.



Dijital çağın toplumsal yaşama etkisinin günden güne artığını ve birçok kişinin sosyal medya hesaplarını etkin kullanarak maddi kazanç elde ettiğini kaydeden Fikriderin, yaklaşık 3 yıldır sokakta takipçi sattığını ve işini çok sevdiğini belirtti.



Son dönemde koronavirüs salgını sonrası insanların zamanının çoğunu evlerinde geçirdiğini, bundan dolayı sosyal medya platformlarında daha çok zaman geçirdiğini söyleyen Fikriderin, bu sebepten dolayı takipçi ve beğeni satışlarının katlandığını kaydetti.

"Günde yaklaşık 50 bin takipçi-beğeni satıyorum"

Takipçi ve beğeni satışının internet siteleri üzerinden uzun süredir yapıldığını ve kendisinin bir girişimcilik örneği gösterip, bunu sokağa taşıdığını vurgulayan Fikriderin, "O zaman gülenler şimdi benden takipçi satın alıyor. Son gülen iyi güler. Çok şükür işlerimiz iyi.



Takipçi fiyatlarımız aynı döviz kurları gibi. Bazen iniyor, bazen çıkıyor. Bu sosyal medya platformlarının güvenlik duvarlarını sıkılaştırmasıyla alakalı bir durum. Geçen yıl 1000 takipçi 30 TL iken, bu yıl 16 TL. İlk başladığım yıl 6 TL'ydi. Günde yaklaşık 50 bin takipçi-beğeni satıyorum. Benim takipçilerim orijinal" dedi. (DHA)