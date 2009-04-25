Sokakta tezahüratlı doğum

ABD'nin New York kentinin ünlü lüks alışveriş merkezi Beşinci Cadde, bu kez bir doğuma sahne oldu.



Beşinci Cadde'de oturan hemşire emeklisi Lucille Nassery, penceresinden duyduğu çığlıklar üzerine aşağıya inerek, sokaktaki hastanenin önünde duran aracı ve aracın etrafında kendinden geçmiş halde yardım arayan erkeği gördü. Aracın ön koltuğundaki hamile kadını fark eden Nassery, hemen hastaneden bir ekip çağırarak, kadının yardımına koştu.



Beşinci Cadde trafiğini kısmen kapatan sağlık ekibi, doğumun başladığını fark edince 33 haftalık hamile kadını hastaneye taşımak yerine olay yerinde doğum yaptırdı. 2.2 kilogram ağırlığındaki kız bebek hayata gözlerini Beşinci Cadde'de açtı.



Yoldan geçen araçlardaki yolcular bebek ve anne için tezahürat yaparken, annenin doktorlara ikiz bebek beklediğini söylemesi üzerine ikinci bir heyecan yaşandı. Birkaç dakika sonra 2.4 kilogram ağırlığında bir erkek bebek dünyaya merhaba dedi.



İkizlerin ve annenin durumlarının iyi olduğu, ancak prematüre doğmaları sebebiyle bebeklerin bir süre hastanede yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tutulacakları belirtildi.



39 yaşındaki annenin 2 çocuğu daha olduğu bildirildi.



