Sokakta tartıştı başından silahla vuruldu

İzmir'in Konak ilçesinde bir kişi, tabancayla başından yaralandı.



Kadifekale semti 732/6 sokaktaki olayda, Felemez Aksöz (41), kimlikleri belirlenemeyen 2 kişiyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Aksöz, tabancayla şakağından yaralandı. Zanlıların, plakası belirlenemeyen motosikletle kaçtıkları bildirildi.



Emlakçılık yapan Felemez Aksöz, yakınları tarafından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun Bakım Servisi'nde gözlem altına alınan Aksöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

