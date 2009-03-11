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Yaşam

Sokakta tartışan çifte ceza!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde caddede kavga eden kadın ile erkek arkadaşına, Kabahatler Kanunu’na göre 207 TL para cezası verildi

11 Mart 2009 02:00

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde caddede kavga eden kadın ile erkek arkadaşına, Kabahatler Kanunu’na göre toplam 207 TL para cezası verildi

Alınan bilgiye göre, Omurtak Caddesi’nde bir kadının dövüldüğü ihbarını alan polis ekipleri, olay yerine gitti. Ekipler, burada kavga eden kadın N.G. (30) ve erkek arkadaşı K.C’yi (30) gözaltına aldı.

N.G’nin Ulaş beldesinde bir restoranda çalıştığını, gece iş bitiminde iş yeri sahibinin kendisini özel otomobille Çorlu’daki evine gönderdiğini söylediği bildirildi.
Evine yakın bölgeye geldiğinde kendisini telefonla arayan erkek arkadaşına, "yanlış anlamaması için ilçeye ticari taksiyle döndüğünü" söylediğini anlatan N.G’nin "Evimin önüne geldiğimde erkek arkadaşımın beni beklediğini gördüm. Daha sonra araçtan inip evime gitmek istedim. Ama kendisi beni dövdü" dediği öğrenildi.

Polis, Kabahatler Kanunu’na göre N.G’ye 69 TL, K.C’ye de 138 TL olmak üzere toplam 207 TL para cezası uyguladı.
Zanlılar daha sonra serbest bırakıldı.(aa)

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