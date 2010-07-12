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Kültür-Sanat

Sokakta 'tarih' buldular!

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu öğrenilen sütun sokakta bulundu.

12 Temmuz 2010 03:00

T24 - Balıkesir'de sokakta tarihih bir eser bulunduğuna dair ihbarla harekete geçen polis, Bandırma Müze Müdürlüğü'nden yardım istedi. Olay yerine gelen arkeologlar yaptıkları incelemelerin ardından sütunun Roma dönemine ait olduğunu tespit etti.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu öğrenilen sütun sokakta bulundu.

Alınan bilgiye göre, 100. Yıl Mahalle sakinleri, polisi arayarak 1520. Sokak'ta kapı önünde tarihi bir eser bulunduğunu bildirdi.

Olay yerine gelen polis, sütunun tarihi eser olup olmadığının belirlenmesi için Bandırma Müze Müdürlüğü'nden yardım istedi.

Bandırma Müze Müdürlüğü'nde görevli arkeologlar, sütunun Roma dönemine ait olduğunu tespit etti. Sütun, müzeye gönderildi.

Sütunun sokağa kim tarafından bırakıldığının araştırıldığı bildirildi.


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