Sokakta şarkı söyleyerek gençlik hayalini gerçekleştirdi

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, yıllarca pazarcılık yapan Ali Çakmak (59), sokaklarda şarkı söyleyerek gençlik hayalini gerçekleştirdi. Çakmak, söylediği şarkılarla büyük beğeni topladı.

Ali Çakmak, İzmit\'in en yoğun yerlerinden olan Yürüyüş Yolu\'nda şarkı söylüyor. Ses sistemi kurup müziğe eşlik ederek şarkı söyleyen Çakmak; Barış Manço, Zeki Müren, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses ve Cem Karaca gibi birçok sanatçının eserlerini seslendirirken, büyük beğeni topluyor. Ali Çakmak\'ı dinleyenler ardından önündeki kutuya para bırakıyor.

Çok küçük yaşlarda ev ekonomisine katkı sağlamak için çalışmaya başladığını belirten Ali Çakmak, \"1970 yılında babamın işi sebebiyle İzmit\'e taşındık. O seneden sonra ilkokulu okudum ve iş hayatına başladım. Babamızın tek çalışmasıyla ailemizi geçindirememesi sebebiyle biz de sanayilerde çalışmaya başladık. Hayatımız sanayilerde geçti. Ondan sonra pazarlarda işçi olarak çalışmaya başladım. Senelerce pazarlarda çalıştıktan sonra, yaşım itibarıyla da bazı şeyler ağır gelmeye başladı. Pazarcılığı biraz geri plana itmeye başladım\" dedi.

Gençlik yıllarından bu yana evde sürekli şarkı söylediğini belirten Çakmak, \"Yıllar öncesinden şarkı söylemeye hevesim vardı. Cihazlarım vardı. Evde kendi şarkımı, ilahimi, her şeyi söyleyip duruyordum. Sonra burada bir iki arkadaşı görünce, \'Yahu ben bunu neden yapmıyorum?\' dedim. Geldik, şimdi yapmaya başladık. Sağ olsun, halkımızın da teveccühü, sesimi beğendiklerini de hissediyorum. Bu şekilde başladık ve hayatımızı idame ettiriyoruz. Şimdi kendi kendime diyorum ki, sanatçılara, seslerine bakarak, \'Keşke bir 40 sene önce bu işe başlasaydım\' diyorum\" ifadelerini kullandı.

Hoşuna giden tüm şarkıları kendisinin de söylemeye çalıştığını ifade eden Ali Çakmak, \"Repertuvarımda Türk sanat müziği, Türk halk müziği, arabesk, ilahi, yani kulağıma hoş gelen tüm müzik türlerini söylemeye de çalışırım, dinlemeye de çalışırım. Sesimin güzel olduğuna dair çok olumlu tepkiler alıyorum. Vatandaşlar, \'Söyle amca, söyle dayı\' falan diyor. Bu şekilde devam ediyorum\" dedi.



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