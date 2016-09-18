T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sokakta öldü, üzerine şemsiye açıldı

Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerine şerit çekerek mahalle sakinlerini uzaklaştırdı

18 Eylül 2016 22:24

Bursa’da, zihinsel engelli 38 yaşındaki Ferik Kırmızıkoyun, sokak ortasında yere yığılarak öldü. Kırmızıkoyun’un yakınları, çarşafla örttükleri cesedi güneşten korumak için üzerine şemsiye açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, merkez Osmangazi İlçesi Yenibağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Zihinsel engeli olduğu öne sürülen Ferik Kırmızıkoyun, dışarı çıkarak dolaşmaya başladı. Bir süre mahallede gezen Kırmızıkoyun, evinin önüne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı incelemede Kırmızıkoyun’un öldüğü belirlendi.

Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerine şerit çekerek mahalle sakinlerini uzaklaştırdı.Savcı ve Adli Tıp Kurumu görevlilerini bekleyen Kırmızıkoyun’un yakınları, hava sıcaklığının yüksek olması ve güneşin etkili olmasıyla, Ferik Kırmızıkoyun’un, sokaktaki cesedinin üzerine, çarşaf örttü, evlerinden getirdikleri şemsiyeyi açtı. Kırmızıkoyun'un cesedi Bursa Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı inceleme ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ETİKETLER

BUrsaşemsiyeölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24