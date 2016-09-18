Sokakta öldü, üzerine şemsiye açıldı

Bursa’da, zihinsel engelli 38 yaşındaki Ferik Kırmızıkoyun, sokak ortasında yere yığılarak öldü. Kırmızıkoyun’un yakınları, çarşafla örttükleri cesedi güneşten korumak için üzerine şemsiye açtı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, merkez Osmangazi İlçesi Yenibağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Zihinsel engeli olduğu öne sürülen Ferik Kırmızıkoyun, dışarı çıkarak dolaşmaya başladı. Bir süre mahallede gezen Kırmızıkoyun, evinin önüne geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle yere yığıldı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin yaptığı incelemede Kırmızıkoyun’un öldüğü belirlendi.

Bölgeye gelen polis ekipleri olay yerine şerit çekerek mahalle sakinlerini uzaklaştırdı.Savcı ve Adli Tıp Kurumu görevlilerini bekleyen Kırmızıkoyun’un yakınları, hava sıcaklığının yüksek olması ve güneşin etkili olmasıyla, Ferik Kırmızıkoyun’un, sokaktaki cesedinin üzerine, çarşaf örttü, evlerinden getirdikleri şemsiyeyi açtı. Kırmızıkoyun'un cesedi Bursa Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı inceleme ardından, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.