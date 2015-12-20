Nihat Doğan: Seda Sayan ile beraberken bütün mini eteklerini kestim

Nihat Doğan, Özgecan Aslan’ın evine gitmek üzere bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilmesinin ardından attığı “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” tweetini tekrar savundu. Doğan, “Cümle yoruma açık bir durumda değil, gayet net ifade etmişim. 'Sokakta mini giyersen taciz ederler' diyorum” dedi. Doğan, Seda Sayan ile magazinsel bir birlikteliği olduğunu söylerken "Sayan'la birlikte olduğum zaman bütün mini eteklerini kesmiştim" dedi.

Habertürk’ün haberine göre Nihat Doğan’ın açıklamaları şöyle:

Bu ülkede bir sürü din düşmanı, vatan haini ve milli irade düşmanı sanatçı var; hepsine tahammül ettiler de, bir Anadolu çocuğuna tahammül edemediler.Yıllardır bedel ödüyorum; son 10 ayda 5 milyona yakın para kaybettim. Hepsi helal-i hoş olsun ama bakmakla yükümlü olduğum insanlar var, yanımda çalışanların maaşları var, hep cepten yedik yani... Attığı bir tweet, Türkiye'yi yerinden oynatacak kadar önemsenen bir adam; o önemsenmeyi medyadan değil, halkın kalbinden almıştır.

"Pişman değilim"

Zerre-i miskal kadar pişman değilim. 'Ben sokağa mini etekle çıkacağım' diyen birine; 'Bacım, sokağa mini etekle çıkarsan, dışarısı sapık dolu, seni taciz ederler' demişim. Bunda ne var? Bunu almışlar; tacizi, tecavüz yapmışlar, montajlamışlar ve rahmetli bir kızın üzerine yaftalamışlar. Yahu, rahmetli kız mini etek mi giyiyordu? O rahmetli kızla ilgili ilk tweet'i atan benim, 'İdam geri gelsin' dedim; yazdıklarım hâlâ duruyor.

Cümle yoruma açık bir durumda değil, gayet net ifade etmişim. 'Sokakta mini giyersen taciz ederler' diyorum.

Seda Sayan'ın mini eteklerini kestim

Seda Sayan ile magazinsel bir birlikteliğim olmuştu. O zamanlar toplumsal meselelere karşı bu kadar duyarlı değildim ve en çok parayı o dönem kazandım. Sayan'la birlikteyken mini eteklerini kesmiştim.

Sayan'la birlikte olduğum zaman bütün mini eteklerini kesmiştim. Ben giydirmem kardeşim, giydiren giydirsin.