Sokakta mayo ve bikini yasağı önerisi

Alanya Belediye Meclisi’nin eylül ayı olağan toplantısı yapıldı. İmar ve bütçe komisyon kararlarının oylamaya sunularak kabul edildiği toplantının son bölümünde, Demokrat Partili Belediye Meclis Üyesi Hilmi Arıkan, sokakta ve alışveriş merkezlerinde plaj kıyafeti ile dolaşılmasının yasaklanmasını önerdi.

Son aylarda Alanya'da ahlaki bir erozyon yaşandığını, vatandaşların da bu durumdan derece rahatsız olduğunu öne süren Arıkan, turistlerin ancak plajda giyilebilecek, hatta orada bile yadırganacak kıyafetlerle sokakta dolaştıklarını söyledi.

"Yerli ve yabancı turistler, neredeyse vücudun tamamını açıkta bırakan kıyafetlerle cadde, sokak, ana yol, çarşı ve pazarda pervasızca dolaşıyor" diyen Arıkan, Avrupa ülkelerinde bu kılık kıyafetlerle şehir merkezlerinde, yollarda, alışveriş merkezlerinde gezilmediğini savundu.

Bu tür davranışların toplumda huzuru bozma potansiyeli olan davranışlar olduğunu iddia eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Turistler, kaldıkları otellerde bile plaj kıyafeti ile lokanta ve bar gibi bölümlere girmemeleri konusunda levha ile uyarılıyorlar.

Geçmiş yıllarda Alanya'da, cadde ve sokaklarda bu tür uyarılar mevcuttu. Şimdi de bu yapılabilir ve turistler uyarılabilir. İlçede yaşayan halkın huzur ve refahını temin etmekle görevli belediyeye, bu konuda önemli görevler düşmektedir.

En azından tesis sahipleriyle görüşülerek turistlerin uyarılması sağlanabilir. Konuyla ilgili belediyece gerekli hassasiyet gösterilmezse bu konuda toplumda oluşabilecek her türlü olumsuzluğun maddi ve manevi vebali altında kalınmış olur. Bunun hesabı ise verilemez."

Anavatan Partili Belediye Meclis Üyesi Murat Koçak, kendisinin de bu konuda rahatsızlıklarının bulunduğunu, ancak konunun, zabıtaların yapacağı uyarıyla çözümünün sakıncalı olacağını söyledi. Yasağın turizme telafisi mümkün olmayan zararlar verebileceğini dile getiren Koçak, "Ancak, otel ve tesislerde asılabilecek tabelalarla turistler, sokağa mayo gibi plaj kıyafetleriyle çıkmamaları konusunda uyarılabilir" dedi.

AK Parti'li Belediye Meclis Üyesi Şükrü Sadullahoğlu da dört gün önce yaşadığı bir olayı anlatarak, mayolu gezen bir turisti uyardığını aktardı.

Turistin kendisine saygısızlık etmediğini belirten Sadullahoğlu, "Kendisi bana, (hiç bir uyarı olmadığı için mayoyla dolaştığını, uyarı olması halinde buna uyabileceğini) söyledi" şeklinde konuştu. Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu ise belediye meclis üyelerinin önerileri ve uyarıları konusunda yorum yapmadı.