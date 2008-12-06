Sokakta kurban kesene ceza

Kayseri'de park, bahçe, cadde, sokak, bina önü meydan gibi halka açık yerlerde kurban kesenlerin 114 YTL para cezasına çarptırılacağı bildirildi. Kesimin ehliyetsiz kişilerce yapılması halinde, bu kişilere kestikleri hayvan başına 1500 YTL para cezası verilecek.



Çevre ve Orman Müdürü Melahat Özoğlu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve Bakanlıklar arası Kurban Hizmetleri Kurulu kararınca kurbanın fert, toplum ve çevre sağlığını olumsuz etkilemeden kesilmesi gerektiğini söyledi. Özoğlu, “Bu çerçevede, kurban kesimi ve satışı, belediyeler tarafından belirlenen alanlarda yapılacaktır. Kurban atık ve artıkları, belediyelerce toplanacaktır. Belediyenin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmak ve kurban kesmek yasaktır. Park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi halka açık yerlerde kurban kesimi yasaktır. Aksine hareket edenlere kanun gereği 114 YTL ceza kesilecektir. Kurum, kuruluş ve işletmelere de üç katı olan 342 YTL cezai işlem uygulanacaktır” dedi.



Acemi kasaplara 1500 YTL ceza



Çevre ve Orman Müdürü Melehat Özoğlu, 5199 Sayılı Hayvan Koruma Kanunu gereğince, hayvanların dini kurallara uygun, hijyenik koşullarda, en az acı verecek şekilde kesilmesi gerektiğini kaydetti. Özoğlu, “Kanundaki ‘Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanır’ hükmüne uyulacaktır. Aksine hareket edenlere hayvan başına 1500 YTL cezai işlem uygulanacaktır. Bununla birlikte T.C.K.’nın 181 ve 182'inci maddeleri uyarınca Cumhuriyet Savcılarına suç duyurusunda bulunulacaktır” dedi.