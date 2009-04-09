Sokakta kalaşnikoflu çatışma

İsmetiye Mahallesi’nde araç kiralamada alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, iki grup silahlı çatışmaya girdi.P.D. adlı şahıs, İ.K.'dan kiraladığı araçla kaza yapınca, aracın kaskosu olmadığı için 30 bin TL tutarında borçlanarak, senet imzaladı. Bunun üzerine kendisinden yardım istenen İ.H.İ. arkadaşları H.K., S.K. ve M.Ü.'yü yanına alarak söz konusu araba kiralama şirketine gitti. Çıkan tartışmada İ.H.İ. üzerindeki silahla ile ateş edince işyerinde bulunan Ü.L.L. adlı şahıs da silahıyla ile karşılık verdi. Kaçmaya başlayan grubun arkasından koşan Yine işyerinde bulunan M.K. ise kalaşnikofla 7 el ateş açtı.Kalaşnikofla açılan ateş sonucu mermilerden 5 tanesi İ.H. ve beraberindekilerin bulunduğu otomobile isabet ederken, 2 tanesi ise sokaktaki 2 eve isabet etti. Yine işyerindeki B.F.'nin ise yine av tüfeği ile sokağa çıktığı ancak ateş etmediği tespit edildi.Gecenin bir yarısı mahalle arasında çıkan ve kalaşnikof silahında da kullanıldığı çatışmada kimsenin ölmemesi ya da yaralanmaması büyük bir şans. Polis olayın yaşandığı sokakta 200 metrelik alanda toplam 11 adet mermi kovanı buldu ve yaptığı araştırmada bir işyerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, şahıslara ulaştı.Olaya karışan 8 kişi kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. "Korku ve panik yaratacak şekilde ateş etme", "adam öldürmeye tam teşebbüs", "yağma" iddiasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.F. B.F. İ.H.İ., S.K. ve G.D. cumhuriyet savcılığınca tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilirken, 3'ü ise serbest bırakıldı.Mahkeme ise İ.F. B.F. İ.H.İ. adlı şahısların tutuklanmalarına ve S.K. ile G.D.'nin ise tutuksuz yargılanmalarına karar verdi. Tutuklanan 3 kişi Cezaevi'ne gönderildi.