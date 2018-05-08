Sokakta eşini döven şüpheliye 'evden uzaklaştırma' (2)

TUTUKLANDI

Antalya\'nın Manavgat ilçesinde, geçen 28 Nisan\'da sokakta eşini dövdükten sonra gözaltına alınıp, savcılık talimatıyla \'evden uzaklaştırma\' kararıyla serbest bırakılan Mustafa Göğebakan, yeniden gözaltına alınarak, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği\'ne çıkarılan Mustafa Göğebakan, eşine karşı ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Eşi tarafından dövülen H.G. ise sağlık raporunun alınması amacıyla sağlık kuruluşlarına yönlendirildi.

VALİ TALİMAT VERDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

\"07.05.2018 günü haber kanallarında aynı olay ile ilgili ‘Manavgat İlçesinde Kadına Şiddet’ başlıklı görüntülerin yayınlanmasının ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun görüntüleri ihbar kabul ederek kadına şiddetin kabullenebilir bir yanının olmadığını, olayla ilgili görüntülerin incelenerek elde edilen delillerle şüpheli Mustafa Göğebakan\'ın yeniden yakalanması için çalışmaların ivedi başlatılması talimatı doğrultusunda; şüpheli Mustafa Göğebakan Cumhuriyet Savcılığından çıkartılan yakalama emrine istinaden 08.05.2018 günü tekrar yakalanarak hakkında hazırlanan tahkikat evrakları ile birlikte sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.\"

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