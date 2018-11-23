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Sokakta dehşet; Eşini ve otomobil sürücüsünü öldürdü

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, Ramazan Nerede, yolda yürürken tesadüfen otomobilde birlikte gördüğü eşi Vildan Nerede (28) ile sürücü Dinçer Doğan’ı (31) tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü

23 Kasım 2018 19:33

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde, Ramazan Nerede, yolda yürürken tesadüfen otomobilde birlikte gördüğü eşi Vildan Nerede (28) ile sürücü Dinçer Doğan’ı (31) tabancayla başlarına ateş ederek öldürdü.
Olay, bugün öğle saatlerinde Bismil ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan Nerede, sokak arasında karşıdan gelen otomobilde eşi Vildan Nerede’yi görünce, sürücüye durması için işaret yaptı. Sürücü Dinçer Doğan da durdu. Bu sırada yanındaki tabancayı çeken Ramazan Nerede, eşi Vildan ile Dinçer Doğan’ın başlarına birer el ateş etti. Olaya şehit olan çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Vildan Nerede ve Dinçer Doğan’ın yaşamını yitirdiği saptandı.
Yapılan incelemenin ardından Nerede ve Dinçer’in cansız bedenleri, otopsi için Bismil Devlet Hastanesi’ne gönderildi.
Olayın ardından kaçan Ramazan Nerede, bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

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