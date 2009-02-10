Sokakta çalışan çocuğun kazancı anneye

Diyarbakır'da sokakta çalışan çocuklarla ilgili yapılan araştırmada, çocukların günde 5 ile 9 TL arasında para kazandıkları ve bunu da genellikle annelerine verdikleri belirlendi.



Sosyal Hizmetler İl Müdürü Oktay Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce sokakta çalışan çocuklarla ilgili 10 gün süreyle, 50 meslek elemanının katılımıyla bir araştırma yaptıklarını söyledi.



Kent merkezindeki semtleri kapsayan araştırmada, sokakta çalışan çocuk sayısını 2 bin 470 olarak tespit ettiklerini belirten Taş, 2006 yılında yapılan araştırmada da çocuk sayısının 3 bin 302 olduğunu anımsattı.



Taş, Diyarbakır'da sokakta çalışan çocuk sayısının tespiti, sokakta çalışan çocuk sorununun çözümüne yönelik kurumsal düzeydeki çalışmaların etkinliğini ölçmek ve gerek duyulması halinde çözüme yeni yöntemler geliştirmek amacıyla yaptıkları araştırmada, 2006'daki 3 bin 302 olan çocuk sayısının 2 bin 470'e düşmesinin çok sevindirici olduğunu anlattı.



Sorunun kontrol altına alındığı, ilgili kurumların ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar neticesinde sorunun çözüme doğru gittiğini kanıtlandığını ifade eden Taş, şöyle konuştu:



"Araştırmada çocuk sayısı belirlenirken, çocukların sokakta çalıştıkları alanlar, yaş durumu, ne kadar kazanç elde ettikleri, ebeveynlerin iş durumu, kazançlarını nasıl harcadıkları ve sokağın kendileri için tehlikeli olup olmadığı şeklindeki sorulara yanıt arandı. Son yıllarda yaptığımız yoğun çalışmalarımızın amacına ulaştığını görmek bizi sevindirdi. Ama hala yeterli değil. Daha yapılacak çok iş var. Yaptığımız araştırmada ilimizde sokakta yaşayan çocuğun bulunmaması memnuniyet verici."



‘Sokakta uyuyan çocuk yok’



Taş, araştırmada çocukların yüzde 96.2'sinin şimdiye kadar sokakta hiç uyumadığını, yüzde 3.8'sinin en fazla birkaç kez sokakta uyuma deneyimi yaşadığının belirlendiğini ifade ederek, Diyarbakır'da henüz sokakta yaşayan çocuk bulunmadığına dikkati çekti.



Sokakta çalışan çocukların bin 205'nin 13-15 yaş arası, bin 71'nin 7-12, 185'nin 16-18, 9'nun da 6 yaş civarında olduğunu tespit ettiklerini anlatan Taş, çocukların yüzde 95.18'nin erkek, 4.82'sinin de kız olduğunu belirlediklerini bildirdi.



Taş, çocukların yüzde 80.6'sının ilköğretime devam ettiğini, yüzde 9.06'sının öğrenimini henüz ilköğretimi bitirmeden terk ettiği, yüzde 5.91'nin orta öğretime devam ettiği, yüzde 2.91'nin okuma yazma bilmediğinin ortaya çıktığını belirterek, şunları söyledi.



"Sokakta çalışan çocukların önemli bir kısmının halen eğitimlerine devam ettiği görülüyor. Tespit edilen 2 bin 470 çocuktan 946'sı sokakta el arabasıyla yük taşımakta, 594'ü ayakkabı boyacılığı, 347'si seyyar satıcılık, 110'u simitçilik, 106'sı çöp toplayıcılığı, 94'ü dilencilik, 68'si kavşaklarda kağıt mendil satma, 25'i tartıcılık, 20'si su satma, 10'u kavşaklarda otomobil camı silme gibi işlerde çalışıyor. Çocukların yüzde 26.62'si Bağlar ilçesinde, yüzde 23'6'sı Kayapınar ilçesinde, yüzde 15.95'i de Şehitlik semtinde çalışıyor."



Kardeşler de sokakta



Taş, çocukların yüzde 87.20'sinin herhangi bir madde kullanmadığını, yüzde 12.55'nin sigara, 5 çocuğun da esrar içtiğini ifade ettiğini, bin 782 çocuğun günde 1-5, 615'nin 6-10, 73'nün ise günde 10 saatten fazla çalıştığı belirlenen araştırmada, çocukların yüzde 50.24'nün günde 5-9 TL, yüzde 37.32'sinin 1-4 TL arasında kazanç elde elde ettiğinin ortaya çıktığınıaktardı.



Çocukların yüzde 88.90'nın sokakta çalışarak elde ettiği kazancını annesine, yüzde 4.29'nun babasına verdiği, yüzde 6.8'nin de kendi ihtiyaçları için harcadığı belirlendi.



Veriler ışığında Diyarbakır'da sokakta çalışan çocukların önemli bir kısmının aile bütçesine katkıda bulunmak amacıyla sokakta çalıştığının ortaya çıktığını ifade eden Taş, çocuklardan yüzde 38.21'nin sokakta çalışan kardeş sayısının 1-3 arasında olduğu, 6 kişinin 3'ten fazla kardeşinin sokakta çalıştığı, yüzde 66.53'nün de sokakta çalışan kardeşi bulunmadığını söylediğini bildirdi.



Babalar işsiz



Taş, 2 bin 470 çocuktan 2 bin 445'nin annesinin ev hanımı olduğu, diğerlerinin terzi, kapıcı, dilenci ve temizlikçi olduğunu belirterek, çocukların yüzde 40.40'nın babasının işsiz olduğunu kaydetti.



Kentte sokakta çalışan çocuk sorunun çözümüne yönelik yürütülen çalışmalarda önemli rol üstlenen Sosyal Hizmetler il Müdürlüğünün öncülüğünde, sağlık, milli eğitim, emniyet müdürlükleri ile belediyenin de işbirliğiyle yürütülen koruyucu, önleyici rehabilite edici hizmetler sayesinde çalışan çocuk sayısının gözle görülür derece azaldığını belirten Taş, "Sokakta çalışan çocuk sayısı düşüş trendine girdi. Ancak halen bir sorun olarak karşımızda. Müdürlüğümüz öncülüğünde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Ayrıca mevcut merkezlerimizin yanı sıra çocuklara yönelik hizmet verecek merkezlerin artırılması da Devlet Planlama Teşkilatının yatırım programlarına alındı"dedi.

