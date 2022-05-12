Sokakta bulduğu 10 bin doları polise teslim etti

İstanbul Kağıthane'de, cadde üzerinde yürürken 10 bin dolar bulan Recep Furkan Leventoğlu, parayı polise teslim etti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bankadaki işlerini halletmek için gelen Mustafa Güloğlu (54), cadde üzerine park edilen otomobilden indikten sonra pantolonunun arka cebinde taşıdığı, deste halindeki dolarlarını düşürdü.

Deste 2 dakika yerde kaldı

Parasını düşürdüğünü fark etmeyen Güloğlu, bankaya yürümeye devam etti. Yaklaşık 2 dakika boyunca yol üzerinde kalan desteyi, alışveriş yaptığı marketten çıkan Recep Furkan Leventoğlu fark etti.

Leventoğlu, sokak üzerinde bir süre bekledikten sonra, aldığı paraları Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine götürerek teslim etti. Polis ekiplerinin kontrolünün ardından deste içerisinde, 100’lük banknotlar halinde 10 bin Amerikan Doları olduğu anlaşıldı.

Sahibine verildi

Polis, Recep Furkan Leventoğlu’nun ifadesinin ardından olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerin incelenmesinin ardından kimliği tespit edilen Mustafa Güloğlu’na ulaşıldı.

Güloğlu, paraların kendisine teslim edilmesi için polis merkezine davet edildi. Parayı bulduktan sonra polise teslim eden Recep Furkan Leventoğlu da Çağlayan Polis Merkezi Amirliğinde paraların sahibinin gelmesini bekledi. Deste halindeki 10 bin dolar, polis ekipleri tarafından Mustafa Güloğlu’na teslim edildi.

"Bu paranın asla geri döneceğini tahmin etmiyordum"

Burada bir açıklama yapan Mustafa Güloğlu, Recep Furkan Leventoğlu’na teşekkür ederek, “Ülkemizde, helal süt emmiş insanların olduğunu görmekten gurur duyuyoruz. Ticaretle uğraştığım için zaman zaman yüklü miktarda paralar taşıyabiliyorum. Bankaya gittiğimde, bir miktar paranın eksik olduğunu fark ettim. İstanbul gibi yerde, bu paranın asla geri döneceğini tahmin etmiyordum. Allah razı olsun, polis ekipleri bana ulaştı. Geldim, parayı bulan arkadaş ile tanıştım, çok mutlu oldum” dedi.