Sokakların yeni ikilisi

"Arka Sokaklar" dizisi yeni sezona iki yeni transferle girdi. Çağla Kubat ve Berk Oktay, Elif ve Sinan rolleriyle kadroya dahil oldu.



Böylesi etkileyici bir kadronun parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen iki arkadaşın tek sıkıntısı ise olası dedikodular! Kubat ve Oktay, birbirlerini çok sevdikleri halde laf olur diye gece bir yerde beraber yemek yemeye bile çekindiğini söylüyor.



Nasıl gidiyor çekimler, diziye ve sete alışabildiniz mi?



- Berk Oktay: Gayet mutlu ve keyifliyim. Sonuçta üç yıldır beraber olan, oturmuş bir ekibe katıldık. Her ne kadar “oturmuş düzen avantajı” gibi görünse de bu, kaynaşmış bir ekibe dahil olmak kolay değildir. Ama sağ olsunlar, herkes pozitif bir şekilde bize sahip çıktı.

- Çağla Kubat: Bugüne kadar birkaç dizide rol aldım ama hiçbiri uzun soluklu değildi. Berk kadar alışkın da değilim setlere, başlarda bunun yarattığı bir heyecan vardı.Ama ekiptekiler çok sıcak davrandı, herkes yardımcı oldu. Tek sorun, hâlâ silahlara alışamadım!



Silaha gerçek mermi konunca elim titredi



Rolünüz için ne gibi hazırlıklar yaptınız?



- Berk Oktay: Küçüklüğümden beri poligona giderim, silahlara merakım vardır. Bunu biraz daha artırdım. Polis yakınlarım vardı, onlarla muhabbetimi artırıp bol bol da gözlem yaptım.

- Çağla Kubat: Poligona gittik, orada atış talimi yaptık. Bana silah tutmayı gösterdiler. Atışlarım iyiydi ama silahta gerçek mermi olduğunu bilmek ürkütücüydü. Başlarda kuru sıkı atıyordum, daha rahattı, gerçek mermi konunca elim titredi.



İlerleyen bölümlerde aranızda bir aşk doğacağı söyleniyor, doğru mu bu?



- Çağla Kubat: Elif şu sıralar biraz soğuk... (Gülüyor)

- Berk Oktay: Sinan’ın Elif’e karşı bir ilgisi var. Elif’in de küçük küçük ilgisi var ama Sinan iç dünyası karışık bir adam olduğundan sürekli gelgitler yaşıyor. Evet, çapkın biri ama bazı yönleriyle ketum ve ailevi sorunlarından dolayı da içini pek açamıyor. Sadece çok güvendiği insanlara içini açacak biri o...



Emniyet teşkilatında iş arkadaşı olmanız da bir aşk doğmasını güçleştiriyordur herhalde...



- Berk Oktay: Elif’in bu durumdan kaynaklanan bir çekincesi var.

- Çağla Kubat: Sonuçta iki karakter de teşkilata yeni dahil oluyor. Bu yüzden öncelikle görevlerinde kendilerini kanıtlamak zorundalar. Elif bir şeyler hissetse de şimdilik arkadaşça yaklaşmayı tercih ediyor.

- Berk Oktay:Ateşle barut var, ama kıvılcım-lanması vakit alacak gibi görünüyor.



Çağla'nınki gibi ilişki yaşayamam



“Dizi aşkları” konusunda ne düşünüyorsunuz?



- Çağla Kubat: Biz Berk’le arkadaşız ama ona “Hadi gel bu akşam bir şeyler yiyelim” demeye korkuyorum. Görüntüleseler “Aşk var” diye yazacaklar. Bunlar olmasın diye böyle önlemler alıyoruz.

- Berk Oktay: Eğer ilişkim varsa bunu çıkar açıklarım, saklamam. Çağla ile çok iyi anlaşıyoruz. Bugüne kadar en iyi anlaştığım partner diyebilirim. Kamera önünde oyuncu, arkasında iyi bir arkadaş.



Hayatınızda birileri var mı?



- Berk Oktay: şu sıralar yok. ışe konsantre olmuş durumdayım...

- Çağla Kubat: Benim hayatımda biri var. Yoğun çalışmam da pek etkilemiyor ilişkimizi, çünkü yurtdışında yaşıyor.

- Berk Oktay: Ben sevgilimin hep yanımda olmasını isterim. Maço bir tipim, rahat değilim o konularda. Çağla’nın ilişkisine saygı duyarım ama ben daha önce yaşadım benzer bir olayı, yapamadım.



Dizi setinde aşk doğabilir



Hayatınızda hiç iş arkadaşınıza aşık oldunuz mu?



- Berk Oktay: Benim hiç başıma gelmedi. ış disiplinimden dolayı, aşkı işten ayrı tutmaya çalışırım. ış iştir, aşk aşktır!



Ya iş arkadaşınıza aşık olursanız, yok mu sayacaksınız?



- Berk Oktay: 10 yıldır bu piyasadayım ve böyle bir şey yaşamadım. Ama yaşamam da diyemem. Sonuçta sokaktaki birine de aşık olabilirsiniz.

- Çağla Kubat: Bu soru karşısında ben önce “işim ne?” diye düşündüm. Sporculuk da işim, oyunculuk da... Tabii ki atletik, sporu bir yaşam biçimi haline getirmiş kişiler ilgimi çekiyor. Ama dizi setlerinde hiç böyle bir şey yaşamadım. Sonuçta insanlar saatlerce aynı ortamı paylaşıyor, bu yüzden iş arkadaşlıkları aşka dönüşebilir.

- Berk Oktay: Evet, setteki herkes ailesinden, arkadaşlarından çok buradaki insanlarla vakit geçiriyor.



















