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Yaşam

'Sokaklarımıza bunca çöpü şövalyeler mi atıyor?'

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentin çöp sorununa yönelik hazırlattığı afişlerle halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor

07 Mayıs 2013 16:05

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kentte sokağa çop atılmasına ve çöplerin belediyenin toplama saatinden sonra çıkarılmasını önlemek amacıyla billboradlara astığı afişlerde "Sokaklarımıza bunca çöpü şövalyeler mi atıyor?" "Çöpler uzaydan mı geliyor" gibi ifadeler yeraldı.

Milliyet gazetesinin haberine göre kentin merkezi yerlerine, “Diyarbakır sokaklarını robotlar mı kirletiyor?”, “Sokaklarımıza bunca çöpü şövalyeler mi atıyor?”, “Sokaklarımızdaki çöpler uzaydan mı geliyor?”, “Sokaklarımızdaki çöpler Dünyanın öbür ucundan mı geliyor?”, “Kentimizi kirletenler sihirbazlar mı?” billboardları asılırken, yerel gazetelere de ilan verildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fahrettin Çağdaş, Temizlik çalışmalarının dışında bir farkındalık yaratmak istediklerini anlatarak, “Ne kadar temizlersek, yine de kentimiz yoğun göç sonrası kirleniyor. Çevreyi duyarlı kılmak amacıyla böyle bir yönteme başvurduk. Vatandaşlar temizliğe sahip çıkarsa anlamlı olur. Daha temiz ve daha sağlıklı yaşamak istiyoruz” dedi.

Afişlerdeki ifadeleri Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir , geçtiğimiz ay belediye çalışanlarına verdiği kahvaltıda söylemişti.

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