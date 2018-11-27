Sokak sokak gezerek köpekleri besliyorlar

Doğan ZELOVA/GELİBOLU (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde hayvanseverler Zerrin Ekin (69) ve Semra Aksel (53), kendi imkanları ve sponsorlar aracılığıyla aldıkları mamalarla sokak sokak gezerek köpekleri besliyor.

Gelibolu ilçesinde yaşayan Zerrin Ekin ile Semra Aksel, gönüllü olarak sokak hayvanlarına bakıyor. Kendi imkanlarıyla ve sponsorlar aracılığıyla aldıkları köpek mamalarını, haftanın 3 günü Yıldırım Kışla, Eğriteş ve Karayokuş mevkilerine götüren Ekin ve Aksel, buralarda yaklaşık 35 sokak köpeğini kendi elleriyle besliyor.

Sokak hayvanlarının korumasız birer canlı olduğunu belirten Zerrin Ekin, \"Korumasız olan bu sokak hayvanları da bizim gibi Allah’ın yarattığı canlılardır. Onların yaşam haklarını en çok ihlal edenler bizler olduğumuz için, yine onlara bizler sahip çıkmalıyız\" dedi.

​Arkadaşı Zerrin Ekin ile sokak hayvanlarını kendi imkanlarıyla beslemeye çalıştıklarını belirten Semra Aksel ise, \"Biz iki arkadaş, çoğu zaman kendi imkanlarımız ve indirimlerden yararlanarak aldığımız ve bazen de yardımsever dostlarımızın, sponsorlarımızın yardımları ile bu canları beslemeye çalışıyoruz. Herkesin sokak hayvanları içinde biraz daha mücadele etmesi gerekiyor\" diye konuştu.



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