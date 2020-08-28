Sokak sanatçısı Banksy'nin finanse ettiği tekne Akdeniz'de sığınmacıları kurtarıyor; dümende kaptan Pia Klemp bulunuyor

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Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy'nin Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları kurtaran bir tekneyi finanse ettiği ortaya çıktı.

Adını ünlü feminist anarşist Louise Michel'den alan tekne, 18 Ağustos'ta İspanya'daki Burriana limanından sesizce açıldı.

Teknenin mürettebatı perşembe günü Akdeniz'de zor durumdaki 14'ü çocuk 89 kişiyi kurtardı. Gemi, şimdi kurtardığı yolcuları kabul edecek bir ülke arıyor. The Guardian'ın aktardığına göre sığınmacıları alacak bir ülke bulunmazsa Louise Michel yolcularını Avrupa Sahil Güvenliği'ne ait bir gemiye transfer edecek. Teknede şu an toplam 105 sığınmacı olduğu belirtildi.

Pembe-beyaz geminin mürettebatını uzun süre kurtarma çalışmalarında görev yapmış eski Avrupalı aktivistler oluşturuyor.

Eskiden Fransız gümrük yetkililerine ait olan teknede şimdi onu finanse eden Banksy'nin eserlerinden "Kırmızı Balonlu Kız"ın bir benzeri bulunuyor. Teknedeki eserde kız, kalp şeklinde bir balon yerine kalp şeklinde bir can yemeği tutuyor.

31 metre uzunluğundaki tekne Alman bayrağı altında yüzüyor.

Banksy'nin tekne için 2019'un Eylül ayında birçok STK için kurtarma görevlerinde kaptanlık yapan Pia Klemp ile temasa geçtiği belirtildi. Sokak sanatçısı, Klemp'e gönderdiği e-postada, "Selam Pia. Seni gazetelerde gördüm ve çok havalısın. Ben Britanya'dan bir sanatçıyım, mülteci krizi üzerine eserler yaptım, ancak kazandığım parayı elde tutamam. Bir tekne falan alman mümkün mü?" yazdı. Klemp, binlerce sığınmacıyı kurtardı.

The Guardian'a konuşan Klemp, ilk başta bunun bir şaka olduğunu ve Banksy'nin siyasi duruşundan sebep onu seçtiğini düşündüğünü belirtti. Klemp, "Denizdekileri kurtarmayı insani yardım olarak değil, faşizmle mücadelenin bir parçası olarak görüyorum" dedi.

Banksy'nin gemiyle ilişkisinin para sağlamakla sınırlı olduğunu belirten Klemp, "Banksy bir tekne kullanmak konusunu bizden iyi biliyor gibi davranmaz, biz de sanatçıymışız gibi davranmayız" diye konuştu.

Klemp, "27 knot hızla denizdekilere Libya Sahil Güvenliği'nden önce ulaşmayı umduklarını" dile getirdi. Libya'da sahil güvenliğinin denizde mahsur kalan sığınmacıları tutuklu kamplarına götürdüğü biliniyor