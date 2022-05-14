Sokak röportajından: Şeytan bile bunların yanında utanır

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Çorum'da yapılan bir sokak röportajında ev işleri yaparak geçimini sağlayan bir vatandaşın hayat pahalılığına "Sarayda oturmuyorum. Açım ben aç. Ortalık yangın yeri gibi" diyerek isyan etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düellosunu soran muhabire vatandaşın söylediği "Şeytan bile görmesin yüzlerini, vallahi şeytan bile bunların yanında kendinden utanır" sözleri ise gündem oldu.

Youtube'da 'Sokak Kedisi' isimli kanalda Çorum'da yapılan bir sokak röportajı yayınlandı. Videoda vatandaşlara "ülke ekonomisinden memnun musunuz" diye soruldu. Bir vatandaş ise hayat pahalılığına isyan ederek"Sürünüyoruz gördüğün gibi" dedi. Bunun üzerine muhabir kadına "Her şey çok güzel değil mi" sordu. "Güzel olana güzel, benim için güzel değil" şeklinde karşılık veren vatandaş şunları söyledi:

"Ben işten geliyorum şimdi. Akşama kadar belki 100 sefer bez sıktım. Sarayda oturmuyorum ben işten geliyorum. Açım ben aç. Ben aç aç çocuklarımı okuttum. Bu ne ya ortalık yangın yeri gibi. Nerede yaşıyoruz, hangi ülkede yaşıyoruz. Böyle bir şey var mı insanları sömürerek, hakkını yiyerek, "Biz Müslümanız" diyerek... Herkes Müslüman. Ülkemizde Hristiyan da yaşayabilir. Artık yeter bitsin artık bu. Yeter bitsin"

"Neden 200 liralık gazı 800'e yakayım"

Geçinemediğini belirten vatandaş doğalgaz faturasının 800 TL'den az gelmediğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Neden 200 liralık gazı 800'e yakayım ben. Evimde fabrika çalıştırmıyorum. Elektriğim 400 TL'den aşağı gelmedi. Asgari ücretle geçinen birisiyim. Diyorlar ki "Fakir sabır sabır". Kendileri aldıkları maaşı fakirlere versinler öyle sabır dilesinler."

"Ben Atatürkçü geldim Atatürkçü öleceğim"

Konuşma sırasında muhabirin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şükürsüzlük görüyorum" sözlerini hatırlatması üzerine vatandaş, "Kendileri şükretsinler. Versinler maaşlarını fakirlere ondan sonra şükürü kendileri yapsın, nasıl oluyor bakayım. El insaf artık. Bu kadar şerefsizlik, bu kadar imansızlık olmaz. Yapacak bir şey yok artık bunların elinden kurtulalım bir an evvel. Asla bir tane oy verdiysem zehir zıkkım olsun, Allah beni olduğum yerde taş etsin. Vermedim de vermeyi düşünmüyorum da. Ben Atatürkçü geldim Atatürkçü öleceğim arkadaş o kadar."

"Şeytan bile bunların yanında kendinden utanır"

Çocuklarını ev işlerine giderek okuttuğunu ifade eden vatandaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ düellosu hakkında da şunları söyledi:

"Şeytan bile görmesin yüzlerini, vallahi şeytan bile bunların yanında kendinden utanır. Ben ne yapıyorum diye. Bunları cenneti bırak cehennem de kabul etmeyecek."