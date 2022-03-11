Sokak röportajından: "Lozan Antlaşması bitince her şey düzelecek"

Sosyal medyada, bir sokak röportajı sırasında ekonomik sorunların sorulduğu bir vatandaşın verdiği cevap gündem oldu.

Ekonomik sorunların "dış güçler" nedeniyle yaşandığını savunan vatandaş, "Şu anda beli bir sıkıntı yaşıyoruz ama bunun önü açılacağı için sabretmemiz gerekir. Sözleşme bitince(Lozan Antlaşması) biz yer altı kaynaklarımızı kullanmaya başlayınca....başlayacak inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destelediğini söyleyen vatandaş, "Dediğini yapan bir insan. Dünya onu isterken bizim insanlarımız neyin ne olduğunu fark etmeyip at gözlüğü taktığı için destekliyorum" dedi.

Vatandaş muhabirin "Lozan'ı okudunuz mu?" sorusuna ise "Biliyorum bildiğim için şey yapıyorum zaten" diye yanıt verdi.