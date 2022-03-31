Sokak röportajında konuşan çocuk: "Bu ülkede bir geleceğimiz yok, dersi takip edeceğimize ülkeyi takip ediyoruz"

Mersin'de yapılan bir sokak röportajı sırasında mikrofona konuşan bir çocuğun sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Mor Mikrofon isimli Youtube kanalının sokak röportajı sırasında "Bir şey söyleyebilir miyim" diyerek söz isteyen çocuk, "Abi bizim gerçekten bu ülkede bir geleceğimiz yok" diyerek ekonomiyi ve asgari ücrete yapılan zammı eleştirdi.

"Asgari ücreti 4 bin 250 zam yapmışlar ama 50 katına milletten geri alıyorlar" diyen çocuk "Benim babam dolmuş şoförü kimisinin evinde aç kalan kimisinin evinde bebeği var bez yetiştiremiyor. Soğuktan ölen çocuklar var. İnsanın içine işliyor" diye konuştu.

Muhabirin "Senin normalde şu an okulu düşünmen gerekmiyor mu?" sorusuna yanıt veren çocuk, "Biz dersimizi takip edeceğimize ülkeyi takip ediyoruz" dedi.