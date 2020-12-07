Sokak röportajında iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş tahliye edildi

Sokak röportajında “Erdoğan vatan hainliğinden yargılanmalıdır.” dediği için tutuklanan İsmail Demirbaş bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Demirbaş ilk duruşmasında tahliye edildi.
Antalya'da sokak röportajı sırasında konuşan İsmail Demirbaş, verdiği röportaj sırasında ülkedeki ekonominin gidişatını ve iktidarı eleştiren cümleler sarf etmişti. Röportaj sonrası Demirbaş evine baskın düzenlenerek gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.
TIKLAYIN: Sokak röportajında iktidarı eleştiren İsmail Demirbaş tutuklandı!