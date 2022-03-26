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Sokak röportajı | Soyadında 'oğlu' ifadesi olan siyasetçileri saydı "Bunlar proje" dedi

"Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Ahmet Davutoğlu...Ya proje bunlar anlayın kardeşim"

26 Mart 2022 12:12

Sokak röportajında yaşanan bir tartışma sırasında bir vatandaşın soyadında "oğlu" ifadesi geçen siyasetçileri sayarak "Bunlar proje kardeşim anlayın" dediği video gündem oldu.

"Zeyrek" isimli Youtube kanalında yer alan sokak röportajında bir vatandaşın, muhalefeti eleştirip iktidarı savunurken kullandığı sav sosyal medyada gündem oldu. 

6 muhalefet liderinin iktidara karşı ortak hareket etmesini eleştiren vatandaş, "4-5 tane partinin genel başkanının soy isimleri ne biliyor musun? Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu, Canan Kaftancıoğlu, Ahmet Davutoğlu... Ya proje bunlar anlayın kardeşim" ifadelerini kullandı. 

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