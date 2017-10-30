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Sokak ortasındaki cinayet, güvenlik kamerasında

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 3 kişi arasında, sokak ortasında bıçaklı kavga çıktı

30 Ekim 2017 18:56

Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde 3 kişi arasında, sokak ortasında bıçaklı kavga çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan kavgada 24 yaşındaki Fatih Kölemen, öldü. arkadaşı Sezer Türk de yaralandı. Polise teslim olan şüpheli Hasan P., gözaltına alınırken, cinayetle sonuçlanan kavga, güvenlik kameraları ile kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde, Çorlu\'nun Kemalettin Mahallesi\'nde bulunan Şadırvan Sokak\'ta meydana geldi. Sokakta arkadaşı Sezer Türk ile yürüyen Fatih Kölemen yolda Hasan P. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenle Sezer, Kölemen ve Hasan P., arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Türk ile Kölemen, sokaktaki fırının önünden aldıkları odun parçalarıyla Hasan P.\'ye saldırdı. Hasan P. ise belinden ekmek bıçağını çıkararak, Kölemen ve Türk\'ü bıçaklayıp, kaçtı. 
İhbar üzerine sevk edilen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Kölemen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Türk ise kendisine yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı. Olayın ardından kaçan şüpheli Hasan P., bir süre sonra emniyete giderek, polise teslim oldu. 
Cinayetle sonuçlanan sokak ortasındaki bıçaklı sopalı kavga, güvenlik kameraları ile kaydedildi. Kamera kayıtlarına göre, 2 kişinin ellerindeki sopalarla vurduğu Hasan P., kendisini döven kişilere elindeki bıçakla saldırdı. Bıçak darbesi alan Fatih Kölemen ise olay yerinde yere yığıldı.

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