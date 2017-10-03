Sokak ortasında öldürülen 4 çocuk annesi toprağa verildi

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)-TOKAT\'ın Erbaa İlçesi\'nde çalıştığı fabrikadan dönerken evinin yakınında uğradığı silahlı saldırıda ölen 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Arzu Dikal toprağa verildi.

Erbaa\'da 1 hafta önce çalışmaya başladığı tekstil fabrikasından servis minibüsüyle Yunus Emre Mahallesi, Alparslan Türkeş Bulvarı\'nda bulunan evine dönerken sokakta uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Arzu Dikal\'ın cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından evinin önüne getirildi. Cenazeye, Arzu Dikal\'ın eşi 57 yaşındaki Sami Dikal ile çocukları, aile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Arzu Dikal’ın evli kızı Yasemin Gölbaşı cenaze töreni sırasında \'Annem\' diye feryat etti. Oğlu 14 yaşındaki Samet Dikal ise annesinin tabutunun başında babasına sarılarak gözyaşı döktü. Arzu Dikal, öldürüldüğü sokakta kılınan cenaze namazının ardından Sarmadut Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin Arzu Dikal\'ı sokak ortasında vurarak öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için başlattığı çalışma devam ediyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı öğrenildi.



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