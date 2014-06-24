Sokak ortasında kadın cinayeti

Sokakta tartıştığı eşi tarafından bıçaklandığı öne sürülen kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesi Nilay Sokak'ta yürüyen Yasemin Y. (54) ile eşi Tuncay Y. (54) arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Büyüyen tartışma sonrasında Tuncay Y, üzerinde taşıdığı ekmek bıçağı ile Yasemin Y'yi kolundan, bacağından ve göğsünden bıçakladı.

Ağır yaralanan Yasemin Y, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yasemin Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tuncay Y, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.