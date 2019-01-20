Sokak ortasında eşini öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Şengüler YEŞİL / İstanbul,(DHA) İSTANBUL\'un Şişli ilçesinde, 7 Şubat 2018\'de eşi Leyla Karal\'ı boğazından bıçaklayarak öldüren Ali Karal\'ın yargılamasında karar verildi. Mahkeme, sanık hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Duruşmada söz alan sanık ile maktulün ortak kızları olan Cansu Karal,\"Çok iyi bir insan olabilir ama bunu yaptı ve cezasız kalmasını istemiyorum\" dedi.

İstanbul Adliyesi 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Ali Karal, katılan sıfatıyla kızı Cansu Karal ve avukatları da mahkemede hazır bulundu. Esas hakkındaki son savunmaların alındığı karar duruşmasında sanık Ali Karal, \"Benim çocuklarım nasıl bir baba olduğumu bilir, ben cani değilim. Çocuklarım okusun diye gece gündüz çalıştım. Kızım hukuk okuyor, ben kendimi onlara adamıştım. Kızım burada o söylesin nasıl bir insan olduğumu, o ne derse kabulümdür\" dedi.

Sanık ifadesinin üzerine söz verilen Cansu Karal ise \"İyi bir baba olması bunu yaptığı gerçeğini değiştirmiyor. Kimse bizim için yaptıkları için bir şey demiyor. Çok iyi bir insan da olabilir ama bunu yaptı ve cezasız kalmasını istemiyorum\" şeklinde konuştu.

Mahkeme Heyeti, sanık hakkında eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi. İddia edildiği şekilde yüze tükürme ve hakaret ile ilgili sabit bulgu bulunmadığından haksız tahrik hükümlerini ve yargılamanın seyrine katkısı bulunacak olumlu bir davranışının bulunmaması nedeniyle iyi hal indirimini uygulamadı. Ayrıca canavarca his veya eziyet çektirme durumlarının gerçekleşmediği anlaşıldığından bu yöne ilişkin istemlerin reddine karar verdi.

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