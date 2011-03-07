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SOKAK ORTASINDA CİNAYETE MÜEBBET İSTEMİ GAZİANTEP (A.A)

07 Mart 2011 19:13

-SOKAK ORTASINDA CİNAYETE MÜEBBET İSTEMİ GAZİANTEP (A.A) - 07.03.2011 - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Beden Eğitimi Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Pınar Türkmen'i (21) sokakta tabancayla vurarak öldürdüğü ve genç kızın eski sevgilisi olduğu iddia edilen Emrah Gümüş (24) hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Cumhuriyet Savcısı Hasan Baykal'ın hazırlayıp Ağır Ceza Mahkemesine sunduğu iddianamede, zanlı Emrah Gümüş'ün, Pınar Türkmen'i öldürmek amacıyla yakın mesafeden ateş ettiği, bu nedenle cinayetin kasten işlendiği görüşüne yer verildi. Gümüş'ün, emniyet ve adliyedeki ifadesinde, Türkmen ile yaklaşık 3 yıl sevgili olarak yaşadıklarını ancak 6 ay önce sebepsiz yere Pınar'ın kendisinden ayrılmak istediğini, normal arkadaş olarak ilişkilerinin sürdüğünü belirttiği ifade edildi. Olay gününü de anlatan Gümüş'ün, Pınar ile tartıştığını ve kendisine hakaret edince dayanamayarak ateş ettiğini söylediği belirtilerek, ''Şeker hastasıyım, iğnemi de yapmamıştım. Sinirlendim ve tabancayla ateş ettim, öldürmek istememiştim'' dediği kaydedildi. Emrah Gümüş'ün daha önce iki kez Pınar Türkmen'i korkutmak amacıyla tabancayla evine doğru ateş ettiğini ve bu nedenle bazı kişilerin kendisini tehdit edip dövdüğünü de söylediği bildirildi. Tutuklu olan Gümüş'ün yargılanmasına, önümüzdeki günlerde Gaziantep 4. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak. -OLAY- 17 Şubat 2011'de Yeditepe Mahallesi 210 Nolu Sokak'ta Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksekokulu 4. sınıf öğrencisi Pınar Türkmen sokakta çeşitli yerlerine isabet eden 3 kurşunla öldürülmüştü. Olay sonrasında gözaltına alınıp delil yetersizliğinden serbest bırakılan genç kızın eski sevgilisi Emrah Gümüş, çevredeki güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerinden yola çıkılarak yeniden gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmişti.

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