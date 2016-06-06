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Yaşam

Sokak ortasında bulunan resmi yazışmalar, polisi alarma geçirdi

Resmi evrakın birçok kuruma ait olduğu ileri sürüldü

06 Haziran 2016 10:23

Adıyaman’da, sokak ortasında vatandaşlar tarafından fark edilen birçok kuruma ait olduğu iddia edilen resmi evrak polisi alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Eskisaray Mahallesi, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü yakınlarında bulunan bir sokak içerisine atılan resmi evrak fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkış noktasına güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.

Birçok kuruma ait olduğu ve belgelerin 2011 yılına ait olduğu iddia edilirken belgeler yapılan incelemelerin ardından polis merkezine götürüldü. Öte yandan belgelerin herhangi bir kişisel bilgi içermediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 

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