Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Fatih Kölemen öldü, arkadaşı Sezer Türk yaralandı. Emniyete giderek teslim olan olayın şüphelisi Hasan P. gözaltına alındı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arkadaşı Sezer Türk ile yürüyen Fatih Kölemen yolda Hasan P. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı Sezer, Kölemen ve Hasan P., arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Türk ile Kölemen, sokak üzerindeki fırının önünden aldıkları odun parçalarıyla Hasan P.\'ye saldırdı. Hasan P. belinden ekmek bıçağını çıkartarak Fatih Kölemen ve Sezer Türk\'ü bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fatih Kölemen doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sezer Türk ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardında kaçan şüpheli Hasan P., bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu. Polis, olayın yaşandığı sokakta da incelemede bulundu. Soruşturma sürüyor.

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