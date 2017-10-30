T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokak ortasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Fatih Kölemen öldü, arkadaşı Sezer Türk yaralandı

30 Ekim 2017 01:37

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ’ın Çorlu İlçesi’nde çıkan bıçaklı kavgada 24 yaşındaki Fatih Kölemen öldü, arkadaşı Sezer Türk yaralandı. Emniyete giderek teslim olan olayın şüphelisi Hasan P. gözaltına alındı.
Olay, Kemalettin Mahallesi Şadırvan Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde arkadaşı Sezer Türk ile yürüyen Fatih Kölemen yolda Hasan P. ile karşılaştı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı Sezer, Kölemen ve Hasan P., arasında tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Türk ile Kölemen, sokak üzerindeki fırının önünden aldıkları odun parçalarıyla Hasan P.\'ye saldırdı. Hasan P. belinden ekmek bıçağını çıkartarak Fatih Kölemen ve Sezer Türk\'ü bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Fatih Kölemen doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sezer Türk ise ilk müdahalesinin ardından ameliyata alındı. Olayın ardında kaçan şüpheli Hasan P., bir süre sonra emniyete giderek polise teslim oldu. Polis, olayın yaşandığı sokakta da incelemede bulundu. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YİRUNÇORLU Tekirdağ DHATEKİRDAĞınFatih KölemenSezer TürkEmniyeteHasanOlay Kemalettin MahallesiSokakHenüzSezer KölemenTartışmanınTürkKölemenDevlet HastanesiOlayınPolisSoruşturmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24