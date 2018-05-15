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Sokak ortasında bedava tıraş yapıyor

Hasan BOZBEY/ORGANGAZI (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 5 TL’ye jiletli tarak satan Ali Kahraman, reklamını insanları bedava tıraş ederek yapıyor

15 Mayıs 2018 23:43

Hasan BOZBEY/ORGANGAZI (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın Orhangazi ilçesinde, 5 TL’ye jiletli tarak satan Ali Kahraman, reklamını insanları bedava tıraş ederek yapıyor. Bedava tıraşa ilgi de oldukça yüksek.
Ali Kahraman saç tıraşı olmak isteyenleri bedavadan tıraş ediyor. Fakat Kahraman’ın niyeti  başka.  Sattığı jiletli tarakların reklamını isteyenleri saç tıraşı yaparak gerçekleştiren Ali Kahraman, hayatını 47 yıldan beri böyle kazanıyor. Aslen Bursalı olan Kahraman, sattığı jiletli tarakların reklamını tüm Türkiye’de yaptığını, bu yolla da ekmek parası kazandığını ifade ediyor. Dün Orhangazi Cumhuriyet Meydanı\'nda kendisine ilginin bir hayli fazla olduğunu gören Ali Kahraman, \"Ben piyasada satılmayan bir malın reklamını yapıyorum. Sattığım jiletli tarak berbere gitmeyi gerektirmiyor. Kendi kendinize saç tıraşı oluyorsunuz. Böyle olunca da ilgi doğal olarak fazla oluyor\" diye konuştu.

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