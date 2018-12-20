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Sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu 

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)-SULTANGAZİ'de 25 yaşındaki Fatih Eker, sokak ortasında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu

20 Aralık 2018 13:04

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)-SULTANGAZİ\'de 25 yaşındaki Fatih Eker, sokak ortasında tabancayla kafasından vurulmuş halde bulundu. Uğur Mumcu Mahallesi\'nde yerde hareketsiz şekilde yatan bir kişi olduğunu fark eden vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, yerde yatan kişinin başından vurulmuş olduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

SİLAH SESİNİ DUYAN OLMADI
Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında 2118 Sokak\'ta meydana geldi. Kaldırımda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi fark eden vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Ekipler yaptığı incelemede yerde yatan kişinin Fatih Eker olduğunu tespit etti. Eker\'in tabancayla başından vurulmuş olduğu belirlendi. Polisin sokak sakinleri ve esnaflarla yaptığı görüşmede silah sesi duyanın olmadığı öğrenildi. 

\"YERDE YATIYORDU, BAYILDI ZANNETTİM\"
2118 sokakta yaşayanlar ise silah sesi duymadıklarını söylediler. Sokak sakinlerinden birisi, \"Caddeden aşağı iniyordum, evime geliyordum. Yerde biri yatıyordu. Başında da 2-3 kişi vardı. Ben bayıldı zannettim. Polisler geldi. Silahla intihar edildiğini duydum\" dedi. Bir başka sokak sakini de, \"Silah sesi falan duymadık. Adam yerde yatıyordu\" diye konuştu. Fatih Eker\'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(FOTOĞRAFLI)

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