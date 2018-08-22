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Sokak ortasında 9 kurşunla öldürüldü

KALKANDERE, (Rize), (DHA)- RİZE’nin Kalkandere ilçesinde iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ümit Yılmaz (35), vücuduna isabet eden 9 kurşunla yaşamını yitirdi

22 Ağustos 2018 17:33

KALKANDERE, (Rize), (DHA)- RİZE’nin Kalkandere ilçesinde iki kişinin silahlı saldırısına uğrayan Ümit Yılmaz (35), vücuduna isabet eden 9 kurşunla yaşamını yitirdi.
Olay, dün saat 14.00 sıralarında Kalkandere ilçesi Ormanlık köyünde meydana geldi. Ümit Yılmaz ile O.K. arasında İstanbul’da henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olaydan sonra ikili, bayram tatili için memleketlerine geldi. O.K. ile akrabası B.K., köyde karşılaştığı Ümit Yılmaz’a tabanca ile kurşun yağdırdı. Yılmaz, vücuduna isabet eden 9 kurşunla olay yerinde öldü.
Jandarma ekipleri, kaçan O.K. ve B.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

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