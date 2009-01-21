Sokak lambası ışığında ders

Konya'da borcu ödenemediği için yaklaşık 5 yıldır elektriği kesik olan evde yaşamını sürdüren ailenin iki çocuğu, sokak lambasının ışığında ders çalışıyor.



İki çocuk babası Bekir Oğuzyiğit (45), kunduracılık yaparak geçimini sağlamaya çalıştığını, ancak yıllar önce işten çıkarıldığını söyledi.



Daha sonra kalıcı bir iş bulamadığını ve bunun sıkıntısını yaşadığını belirten Oğuzyiğit, "Bulduğum geçici işlerle evimin geçimini sağlamaya çalıştım. Ancak sürekliliği olan bir iş bulamadığım için evimin elektrik borcunu dahi ödeyemedim. Yaklaşık 5 yıl önce evimin elektriği kesildi" dedi.



Bir kez de kaçak elektrik kullanması nedeniyle hakkında işlem yapıldığını ifade eden Oğuzyiğit, beş yıl önce düşük olan elektrik borcunun, ödeyemediği için uygulanan faizle yüksek rakamlara ulaştığını belirtti. Oğuzyiğit, bu parayı destek almadan ödemesinin mümkün olmadığını ifade etti.



‘Kalıcı bir iş bulabilsem…’



Ailesi için bir şey yapamamanın kendisini çok üzdüğünü dile getiren Oğuzyiğit, şunları kaydetti:



"Evimizin tek bir odasını kullanabiliyoruz. Çünkü yağmur yağdığında diğer odaların tavanı akıyor ve rutubet oluyor. Aynı zamanda bu odanın penceresi sokağa bakıyor. Sokak lambasının ışığı odaya yansıyor. Biz de bu ışıktan faydalanmaya çalışıyoruz. Bu lamba en çok da öğrenci olan çocuklarım 10 yaşındaki Büşra ve 9 yaşındaki Elif'in işine yarıyor. Onlar ödevlerini bu ışıkta yapmaya çalışıyor. Kalıcı bir iş bulabilsem her şey çok iyi olacak. Sağlık güvencesi olarak sadece yeşil kartımız var."



Hayırseverlerden destek isteyen Oğuzyiğit, Selçuklu Kaymakamlığı'ndan çocukları için iki ayda bir eğitim yardımı aldığını söyledi.



‘Elektriksizliğe alıştık’



Anne Şerife Hanım Oğuzyiğit ise hayatın olumsuzluklarının kendilerini elektriksiz yaşamaya bile alıştırdığını söyledi.



İlköğretim dördüncü sınıf öğrencisi Büşra Oğuzyiğit, "Okuldan gelince ders çalışmak istiyorum. Ancak evimizin elektriği yok. Biz de oturduğumuz odanın penceresinin baktığı sokak lambasının ışığından faydalanıyoruz. Zor oluyor. Gözlerimiz ağrıyor. Ancak biz yine de çalışmaya devam ediyoruz" dedi.



Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) yetkilileri ise Bekir Oğuzyiğit isimli abonenin, 2003 yılında oturduğu evin borcunu ödemediği için elektriğinin kesildiğini söyledi.



Aynı zamanda bu kişiye 2 bin 307 TL kaçak elektrik kullanmaktan işlem yapıldığını belirten yetkililer, "Kaçak elektrik borcu, uygulanan faizlerle 5 bin 66 TL olmuş. Bizde bu kişinin şimdi toplam borcu 6 bin 108 TL görünüyor" dedi.



