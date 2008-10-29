Sokak lambaları kanser riskini artırıyor

Araştırmaya göre, kanserin genellikle sokak lambaları, iş yerleri ve ev dışı aydınlatmaları gibi yapay ışık kullanılan yerlerde, yüzde 73 arttığı gözlemlendi. Korunmak için yatak odalarınızın pencerelerinde koyu renk perdeler kullanmak, fazladan aydınlatmadan kaçınmak öneriliyor.