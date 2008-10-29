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Sağlık

Sokak lambaları kanser riskini artırıyor

Women's Health dergisinin Ekim sayısında yer alan haberde; Chronobiology International'ın çalışmalarına göre, gece yaktığımız ışıkların, göğüs kanseri

29 Ekim 2008 02:00

Women's Health dergisinin Ekim sayısında yer alan haberde; Chronobiology International'ın çalışmalarına göre, gece yaktığımız ışıkların, göğüs kanseriyle bağlantılı olduğu belirtildi.

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Araştırmaya göre, kanserin genellikle sokak lambaları, iş yerleri ve ev dışı aydınlatmaları gibi yapay ışık kullanılan yerlerde, yüzde 73 arttığı gözlemlendi. Korunmak için yatak odalarınızın pencerelerinde koyu renk perdeler kullanmak, fazladan aydınlatmadan kaçınmak öneriliyor.

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