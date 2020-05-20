Sokak köpeklerini besleyen hayvansevere, patates, soğanla saldırdılar

Ankara'da, kullanılmayan binanın bahçesindeki sokak köpeklerini besleyen hayvansever Buket Özgünlü'ye, yan tarafta bulunan site sakinlerince balkon ve pencerelerden soğan, patates ataraksaldırıda bulunulduğu belirtildi.

Özgünlü, "Sokaktaki hayvanları beslememiz bizim en doğal hakkımız" derken, site sakinleri köpeklerin saldırısına uğradıklarını ve çevreye kötü koku yayıldığını da ileri sürdü.

Batıkent'te kullanılmayan binanın bahçesinde sokak hayvanlarını besleyen Yaşama Tutunan Patiler Dernek Başkanı Buket Özgünlü'ye, yandaki site sakinleri tepki gösterdi. Hayvanların çevreye kötü koku yaydığını ve kendilerine saldırdığını ileri süren site sakinleri, pencere ve balkonlara çıkıp Özgünlü'ye patates, soğan attı.

Hayvanları beslemeye devam eden Özgünlü ise tepkileri cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medya hesabında paylaştı. Özgünlü mesajında ise, "Batıkent’te sokak hayvanlarını besliyorum diye hem çocuklar hem yetişkinler tarafından saldırıya uğradım. Sırtıma tahtalar atıldı ve yaralandım. Pencerelerden üzerime soğanlar fırlatıldı. Yalnızdım ve çok korktum" ifadelerini kullandı.