Sokak köpekleri için etli, bıçaklı eylem

Artvin'in Hopa ilçesinde, üzerine et parçaları asan ve elinde bıçak taşıyan kişi, sokak köpeklerine barınak yapılmasını istedi.

Naci Kırçiçek, Hopa Belediye Parkı'ndaki Atatürk Anıtı önüne gelerek, sokak köpeklerine barınak yapılması talebinde bulundu.

Boynuna et parçaları asan ve yanında bir de köpek bulunan Kırçiçek, zaman zaman elindeki bıçağı boynuna götürerek, ''Hopa Belediye Başkanı'ndan başıboş köpekler için barınak istiyorum. Belediye Başkanı buraya gelsin, ben de eylemime son vereyim. Yoksa kendimi keserim'' diye bağırdı.

Olay yerine gelen polis ekibi, bir süre konuştuktan sonra ikna ettikleri Kırçiçek'in elindeki bıçağı alarak eylemi sona erdirdi.

Öte yandan, eylem sırasında çevrede toplanan bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraf çekti.