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Yaşam

'Sokak köpekleri genç kadını parçalayıp cesedini yedi'

Eskişehir'de, sokak köpekleri tarafından parçalanmış kadın cesedi bulundu

14 Mart 2015 15:53

Eskişehir'de doktor olan Serpil ve Reyhan Pütün çiftinin kızları 34 yaşındaki Erinç Pütün'ün sokak köpekleri tarafından parçalandığı sanılan cesedi boş arazide bulundu. Soruşturma başlatan polis, Pütün'ün sokak köpeklerinin saldırısında öldüğü ihtimali üzerinde duruyor.

Eyüp Kelebek’in DHA’da yer alan haberine göre, Batıkent Mahallesi Binay Sokak'taki villa tipi evlerin karşısındaki boş arazide köpeklerin bir kadın cesedini parçaladığını gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polislerin yaptığı araştırmada ölen kişinin, daha önce Tabip Odası Başkanlığı görevinde bulunan beyin cerrahı Op. Dr. Reyhan Pütün ile göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Serpil Pütün çiftinin bekar kızları Erinç Pütün olduğunu belirledi. Erinç Pütün'ün sırt çantası da cesedin yaklaşık 500 metre ilerisindeki boş arazide bulundu.

Polisler hem cesedin hem de çantanın olduğu yerde köpeklerin ayak izlerinin bulunduğunu, Erinç Pütün'ün sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ölmüş ihtimalinin ağır bastığını söyledi. Hayvan sever bir kişi olan Erinç Pütün'ün, zaman zaman bu bölgeye giderek, sokak köpeklerine yiyecek verdiği belirtildi.

Eskişehir'de ünlü beyin cerrahı Op. Dr. Reyhan Pütün ile göz hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Serpil Pütün çiftinin kızı Erinç Pütün'ün parçalanmış cesedi, otopsi için Eskişehir Osmangazi üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Emniyet Müdürü: Başıboş köpeklerin saldırısı

 

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Erinç Pütün adlı kadının ölümüyle ilgili yaptığı yazılı açıklamada ceset üzerinde ateşli silah ya da kesici alet izinin olmadığını belirtti. Açıklamada şöyle denildi:

"14.03.2015 günü sabah saatlerinde Batıkent mahallesinde boş bir arsa içerisinde bulunan  cesedin 1980 doğumlu E.P  isimli kadına ait olduğu, ceset üzerinde yapılan ilk inceleme neticesi herhangi bir ateşli silah veya kesici alet yaralanması tespit edilmediği, ölümün başıboş sokak köpeklerinin saldırması neticesi gerçekleştiği değerlendirilmekle birlikte, Konu hakkındaki soruşturma devam etmektedir."

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