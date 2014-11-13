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Yaşam

'Sokak köpekleri çöp arabasında preslendi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı

36 sokak köpeğin kısırlaştırılmak üzere Tunceli'den Erzincan'a götürüldüğü açıklandı

13 Kasım 2014 22:15

Tunceli Pülümür'de sokak hayvanlarınlarının çöp taşıma araçlarında preslenerek öldürüldüğü yönündeki bir haber sosyal medyayı karıştırdı. Hayvanların çöp konteynırlarında görüldüğü fotoğraflar en çok paylaşılan fotoğraflar arasına girerken hayvanseverler Twitter'da tepkilerini #TunceliPülümürKöpekKatliami etiketiyle dile getirdi. Olaya ilişkin T24'ün ulaştığı yetkiler ise köpek katliamının söz konusu olmadığını hayvanların Erzincan Belediyesi'ne ait bir hayvan barınağına nakledildiğini belirtti.

CHP'li Müslüm Tosun'un Belediye Başkanlığı'nı yürüttüğü Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde sokak hayvanlarının çöp taşıma araçlarında preslenerek öldürüldüğü iddiası sosyal medyada sert tepkilere yol açtı. Olaya ilişkin açıklama yapan CHP İl Başkan Yardımcısı Yılmaz Kılıçoğlu, belediyenin hayvan nakil aracı olmadığı için hayvanların çöp aracıyla Erzincan Belediyesi Hayvan Barınağına sevk edildiğini bildirdi. Hayvan barınağı yetkilerinden Güler Öztürk ise 36 köpeğin sağlıklı bir şekilde barınağa ulaştığını teyit etti. Tepkiler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yapan Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) hayvanların kısırlaştırılmak üzere Erzincan'a nakledildiğini, kısırlaştırma işleminden sonra yeniden Pürümür'e götürüleceklerini belirtti. 

Twitter'da yapılan yorumlar şöyle: 

 

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