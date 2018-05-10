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Sokak köpekleri, ahıra girip 100 küçükbaşı telef etti

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 kadar sokak köpeği, ilçe merkezinde girdikleri ahırdaki 100 küçükbaşı telef etti

10 Mayıs 2018 14:41

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 kadar sokak köpeği, ilçe merkezinde girdikleri ahırdaki 100 küçükbaşı telef etti.
Beytüşşebap ilçesi Tatar Mahallesi\'nde 15 kadar sokak köpeği, Mizgin Ulaş\'a ait ahıra girip, küçükbaşlara saldırdı. Köpekler, 100 keçi ve koyunu telef etti. Sesler üzerine ahıra giden çoban Abdulkerim Çokdoğan, korkunç manzarayla karşılaşınca, mahalleliden yardım istedi. Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle köpekler, uzaklaştırdı.
Abdulkerim Çokdoğan, 50 koyun ile 50 keçinin telef olduğunu belirterek, \"Hava yağmurlu olduğu için hayvanları, ağıldan ahıra almıştık. Yaklaşık 15 köpek, ahıra girip hayvanlara saldırdı. Yaptığımız ilk tespitlerde 50 koyun ile 50 keçi telef oldu. Sokak köpekleri ilçede büyük sıkıntılara neden oluyor. Bunun için önlemlerin alınması gerekiyor. Hayvanlarımızın telef olmasından dolayı çok mağduruz, yetkililerden yardım talebinde bulunuyoruz\" dedi.
Beytüşşebap Belediyesi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, olay sonrası bölgeye giderek zarar tespiti çalışması yaptı. 

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