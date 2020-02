Sokak köpeğinin oyulduğu sanılan gözleri iltihaplanmış (2) - Yeniden

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesinde, Mustafa Yar\'ın, beslediği sokak köpeğini gözlerinin oyulduğu iddiasıyla götürdüğü veterinerde, hayvanın gözlerinin iltihaplandığı belirlendi.

Uzunköprü\'ye bağlı Çöpköy Mahallesi\'nde yaşayan Mustafa Yar, her zaman beslediği sokak köpekleri arasında bulunan çoban köpeğini, gözleri kanlar içinde buldu. Yar, köpeğin gözlerinin kesici aletle oyulduğu iddiasıyla Uzunköprü Belediyesi Veterinerliği ekiplerine ulaştı. Yar, \"Ben her gün buraya gelerek, sokak köpeklerini besliyorum. Bugün geldiğimde bu zavallı çoban köpeğinin gözlerinin canice yerinden çıkarıldığını zannettim. Veterinere götürdüm. İltihaptan kaynaklandığını sonradan öğrendim\" dedi.

Mustafa Yar\'ın haber vermesi üzerine bölgeye gelip, köpeği alan veterinerlik ekipleri, yaptıkları incelemede, köpeğin gözlerinin oyulmadığını, iltihaplandığını belirledi. Köpek, tedaviye alındı.



