Sokak köpeğini seven pandomimciye 'polise mukavemet' soruşturması

Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi'nin Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) sanat galerisi ve çay bahçesinin tahliyesini protesto yürüyüşünde yaşanan gerginlik nedeniyle, 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılan isimlerden biri de polisin kurduğu barikat önüne oturarak sokak köpeğini seven pandomim sanatçısı Oğuz Çekici oldu.

Emre Baylan'ın Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, Büyükşehir Belediyesi, ANSAN'ın tarihi Kale Kapısı'nda bulunan sanat galeresi ve ve çay bahçesini 1 Aralık günü polis zoruyla tahliye etti. 3 Aralık'ta aralarında CHP, KESK ve DİSK'e bağlı sendikalar, meslek odaları ve demokratik kitle örgütlerinin protesto yürüyüşünde polisle göstericiler arasında yaşanan gerginlik nedeniyle 4 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Polislerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Onur Karadağ, Erdem Kara ile Halkevleri Genel Yönetim Kurulu Üyesi Kutay Meriç, bu sabah Yenikapı Polis Merkezi'nde ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hakkında soruşturma başlatılan bir diğer isim, yürüyüş sırasında Çevik Kuvvet'in Büyükşehir Belediyesi önüne kurduğu barikatın önüne oturarak bir sokak köpeğini sevmesiyle dikkat çeken, pandomim sanatçısı Oğuz Çekici oldu. Çekici, pazar günü polis tarafından gözaltına alınmasının ardından ifade verdi. İfadeleri alınan isimler, görevli polis memuruna mukavemet, darp ve hakaretle suçlanıyor.