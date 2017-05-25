Sokak köpeğine işkence eden iki kişi yakalandı

Manisa Yunusemre'de Pitbull cinsi 2 köpeği, sokak köpeğinin üzerine saldırtan ve daha sonra kaçan köpeği bıçaklayan 3 gençten 2'si yakalandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Yunusemre İlçesi Muradiye Mahallesi'nde geçen 19 Mayıs'ta pitbull cinsi 2 köpeği bir sokak köpeğinin üzerine saldırtan ve daha sonra da kaçmaya çalışan köpeği bıçaklayan 3 gencin görüntüsü, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gençlerin yakalanması için çalışma başlatan jandarma, O.G. (19) ve K.A.'yı (19) gözaltına aldı. Teknik çalışmanın ardından kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilerden, adresinde bulunamayan B.A'ya (19) ve iki köpeğe ise henüz ulaşılamadığı belirtildi.

Zanlılar hakkında 6'şar bin TL ceza uygulandığı bildirildi.

İşkence edilen sokak köpeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.