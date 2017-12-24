Sokak köpeğine "Biter mi bu hasret" şarkısını söyledi; sosyal medyada gündem oldu

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde belediyede temizlik işçisi Muğdat Kırhan'ın sokak köpeğine şarkı söylemesi, sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Muğdat Kırhan, kaldırımı temizlerken bu sırada orada uzanan bir köpeğe eğilerek Ferdi Tayfur'un 'Biter mi bu hasret' isimli şarkısını söyledi. Yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedilen görüntülerde; köpeğin hiçbir tepki vermeden şarkıyı bitinceye kadar dinlemesi ve yerinden kımıldamaması dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede 80 binin üzerinde izlendi ve çok sayıda paylaşım aldı. (DHA)