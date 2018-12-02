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Sokak köpeği, duraktan tramvaya bindi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de soğuk hava etkili olurken, üşüdüğü sanılan sokak köpeği, girdiği duraktan tramvaya binip, ikili koltuğun üzerine çıktı

02 Aralık 2018 20:34

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de soğuk hava etkili olurken, üşüdüğü sanılan sokak köpeği, girdiği duraktan tramvaya binip, ikili koltuğun üzerine çıktı. 
SSK- Otogar seferinin yapıldığı tramvaya, Uluönder Mahallesi Salih Bozok Caddesi\'ndeki durakta sokak köpeği bindi. Kentte soğuk hava etkili olurken, üşüdüğü için tramvaya girdiği sanılan köpek, boş olan ikili koltuğun üzerine çıktı. Tramvayda yolcu olarak bulunan bazı kişiler de koltuktaki köpeğin fotoğrafını çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sokak köpeği, 2 durak sonra özel güvenlik görevlisi tarafından tramvaydan indirildi.

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