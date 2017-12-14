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Sokak köpeği, av tüfeğiyle vurularak yaralandı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da 4 yaşındaki dişi sokak köpeği, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı

14 Aralık 2017 21:45

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da 4 yaşındaki dişi sokak köpeği, av tüfeğiyle açılan ateş sonucu yaralandı.
Bitez Mahallesi Yalı Caddesi\'nde dolaşan ve çevredekilerin \'Beyaz\' adını verdiği \'Dogo\' cinsi sokak köpeği, av tüfeğiyle 2 el ateş edilerek yaralandı. Silah sesini duyup sokağa gelerek köpeği bulan vatandaşlar, yaralı hayvanı Marsel Veteriner Kliniği\'ne götürdü. Beyaz\'ın çekilen röntgeninde boyun ve karın bölgesi arasında onlarca saçma tespit edildi.
Olayın ardından Bitez Mahallesi\'ne giderek köpeğin vurulduğu yerde dernek üyeleriyle birlikte inceleme yapan Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, \"Bu nasıl bir vahşettir, nasıl bir canlı düşmanlığıdır. Kimseye zararı olmayan Beyaz\'ı av tüfeği ile vuran kişinin bulunması için hem suç duyurusunda bulunduk hem de araştırma yapıyoruz. Kabul edilebilir bir şey değil. Hayvanın tedavisi sürüyor ancak yaşaması mucizelere bağlı\" dedi.
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