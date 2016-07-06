Sokak kedilerine bakmak için hurdacılık yapıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan Ömer İçöz, 22 yıldır sokaklardan topladığı hurdaları satarak elde ettiği gelirle sokak kedilerini besliyor.

Armutalan Mahallesi‘nde yalnız yaşayan Ömer İçöz, her gün saatlerce sokaklarda dolaşarak, teneke kutu, şişe ve hurda topluyor. Bunları satarak elde ettiği gelirle yaklaşık 50 sokak kedisine yiyecek alıyor.

www.ajanimo.com'un haberine göre; 'Kedici Dede' diye anılan İçöz, sokaktan topladıklarından elde ettiği gelirin kedilere mama almaya yetmemesi durumunda, 65 yaş maaşını kullandığını söyledi.

Sokak hayvanlarını beslediği için çevreden tepki görüyor

Sokak kedilerine, kazandıklarıyla satın aldığı salam, tavuk ve mamayı verdiğini belirten İçöz, “Kediler arabamı gördüğünde, sesimi duyduğunda koşuyor, başıma doluşuyor. Kediler, kim severse onun arkası sıra gider. Hayvanları çok seviyorum. Elimden geldiği kadar onlara bakmaya çalışıyorum.” dedi.

Sokak hayvanlarını beslediği için zaman zaman çevreden tepki aldığına değinen İçöz, hastalandığında kedileri düşündüğünü, onlara bakacak kimse olmadığı için üzüldüğünü dile getirdi.